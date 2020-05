Čeká nás temná zima, tvrdí imunologové. Druhá vlna koronaviru se potká s dalšími infekcemi

Podle něj ještě nenastal čas se radovat. Země by měly posílit své zdravotní systémy, zvýšit počet lůžek na jednotkách intenzivní péče i odděleních primární péče. „Japonsko a Singapur pochopily, že není čas na oslavu, ale že je to čas na přípravu. To je to, co dělají skandinávské země - nevylučují druhou vlnu, ale doufají že bude omezená a rychle ji zvládnou,“ uvedl Kluge. Navíc se podle něj mohou přidat epidemie jiných nakažlivých nemocí.