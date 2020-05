Britská královna už se ke svým povinnostem možná nikdy nevrátí

„Je to moc smutné, ale nevidím jako reálné, že by se královna vrátila ke své obvyklé práci. Virus způsobující covid-19 tu s námi bude po celé měsíce, ne-li roky. Začít se opět pravidelně setkávat s lidmi by bylo pro královnu příliš riskantní,“ řekl listu The Sun královnin životopisec Andrew Morron.