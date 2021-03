Británie otevřela školy. Nechávat děti dále doma by byl větší hazard, tvrdí Johnson

Velká Británie v pondělí po dvou měsících online výuky znovuotevřela většinu škol, zejména v Anglii. Podle premiéra Borise Johnsona by pokračování uzávěry škol bylo nakonec riskantnější a manko v probírané látce by se zvětšovalo. Návrat dětí do lavic podle něj „nebude skutečným rizikem”. Podle ministra školství Gavina Williamsona by se navíc mohly zkrátit letní prázdniny.