Brífink Babiše a Blatného po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice

Zatímco v Německu by měla být do úterý dokončena centra pro plánované očkování proti covidu-19, které by do léta 2021 mohlo absolvovat až 50 milionů Němců, Česku propracovaná strategie očkování stále chybí. Vláda kvůli tomu čelí sílící kritice ze strany opozice i odborníků. Kritiku ale kabinet odmítá.