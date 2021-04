Babiš obhlížel nové očkovací centrum. To kvůli nedostatku vakcín zatím start odkládá

Provoz centra dostala na starosti Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v Praze. Po odkladu původního termínu kvůli nedostatku vakcín se do něj lidé, kteří mají nárok na očkování, budou moci začít registrovat od 26. dubna.

Po spuštění provozu by se podle měla kapacita centra postupně zvyšovat podle toho, jak budou přicházet vakcíny. „Teď předpokládáme šest až sedm tisíc očkovaných denně a můžeme ty počty i navyšovat,” doplnila.

V pátek se v hale uskutečnil zátěžový test. „Bylo to jednoduché. Nejdřív nás pustili přes turniket, pak jsme vyplnili dotazník. S ním jsme šli k doktorovi, který ho jen zkontroloval, a hned nám byla vpíchnuta vakcína,” popisuje Jan Schamberger, jeden z tisíce lidí, kteří tu v rámci testu centra dostali vakcínu Pfizer.

Díky QR kódu jsou všichni zájemci o očkování od vstupu do objektu evidováni. Přechází poté do očkovací haly, kde už lékař jen všechny informace potvrdí ve speciální aplikaci a očkovaného pošle k sestře, která dávku aplikuje. Zároveň potvrdí podání vakcíny, takže vedení centra zná aktuální počet očkovaných lidí.

„Je úžasné, jak to celému personálu zjednodušuje práci,” poukázal na výhody digitalizace náměstek ředitele ÚVN Praha Ivan Jeřábek. „Úplně na začátku, když jsme začínali očkovat v ÚVN, měli jsme na jednoho pacienta určeno pět až šest minut. Tady ten proces trvá deset nebo dvacet vteřin,” řekl.

K očkování se příští týden mohou začít hlásit lidé nad 65 let

„Na výstavbě tohoto centra se podílelo více než 70 vojáků, zaměstnanci ÚVN a ministerstva obrany,” uvedl. Personál pro samotné očkování zajišťuje ÚVN. „Budou to medici, budou to externisté, v tom největším nasazení to bude asi 150 členů personálu,” dodal. Každé očkovací místo má podle něj svého administrátora, lékaře, zdravotní sestru a asistenta.