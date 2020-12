Babiš: Lyžařská střediska by mohla otevřít na Štědrý den jako v Rakousku

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohly lyžařské areály otevřít 24. prosince, tedy ve stejný den, kdy to plánuje i sousední Rakousko. Finálně by o tom měla rozhodnout vláda v pondělí.