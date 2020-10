Babiš: Když apely nestačí, zavřeme bary a přitvrdíme

Pane premiére, v pondělí se schází Bezpečnostní rada státu, jak reálné je úplné umrtvení země, tzv. lockdown?

Poprosil bych vás, abyste nepoužíval slovo lockdown, protože každý si pod tím představuje něco jiného. To, o čem mluvíme, je zpřísnění současných opatření, protože čísla nakažených dramaticky, a mohlo by se říci, že i nekontrolovaně, rostou. V pondělí vyhlásíme nová opatření s tím, že by platila od středy.

Vicepremiér Hamáček sobotnímu Právu řekl, že opatření na 14 dní nebudou stačit a že bude třeba žádat Sněmovnu o prodloužení třicetidenního nouzového stavu, který platí do 3. listopadu. Souhlasíte?

Opatření, která oznámíme ve středu, překryjí ta stávající a zatím debata byla, že by měla být v horizontu tří týdnů. A o prodloužení nouzového stavu Sněmovnu určitě požádáme, ale předtím to chceme projednat s opozicí.

Jaká opatření konkrétně připravujete?

Stále je to předmětem diskuse, musíme se na tom shodnout v koalici, projednat opatření i s opozicí, ekonomy a tripartitou, aby o nich všichni věděli a podporovali je. Půjde hlavně o to, maximálně omezit kontakt mezi lidmi.

Pokud to jen trochu půjde, tak nechceme zavírat plošně celé ekonomické sektory.

To ale záleží hlavně na tom, jestli lidé budou dodržovat pravidla. Bohužel prosby a apely zatím moc nezabraly.

V sobotu například televize Nova ukazovala záběry z Prahy či Pardubic, kde do pozdních ranních hodin na náměstích lidé popíjeli, protože hospoda nalévala alkohol z výdejního okénka. Žádné rozestupy nebo roušky.

Máte pravdu. Zpráv o tom, že někteří lidé a podniky opatření vůbec nedodržují, máme bohužel plno. Máme informace, že některé bary naoko zavřou ve 20 hodin, ale ve sklepě se pokračuje dál. Stejně tak víme, že některé restaurace pokračují v provozu a prodávají lidem alkohol na ulici. Právě noční přenosy jsou velký problém.

Provozovatelé restaurací by měli pochopit, že je i v jejich zájmu, aby jejich klienti nepopíjeli alkohol na ulici, protože pak opatření mohou dopadnout na všechny. Pokud jde o bary, tak pravděpodobně je budeme muset zavřít úplně.

Je na stole uzavření obchodních center? Na záběrech z televize bylo vidět, že se tam shromažďuje řada lidí, někteří ani nenosí roušky a při jídle sedí ve větších skupinách.

Chceme zachovat otevřená obchodní centra, ale za podmínky, že jejich majitelé zařídí, aby se striktně dodržovala vládní opatření. Sami ten boj s virem nezvládneme, potřebujeme pomoc ostatních.

Co přenos nákazy ve školách? Střední školy už jsou na distanční výuce, druhý stupeň se po třídách střídá doma a ve škole. Uvažujete o zavření i prvního stupně ZŠ?

Ano, přenos covidu mezi dětmi a studenty je problém. Pokud jde o první stupeň, tak jejich zavření na čas se bohužel vyloučit nedá. Úvahy epidemiologů jdou i tím směrem, že po týdenních podzimních prázdninách (od soboty 24. října do neděle 1. listopadu) by navázalo 14 dní distanční výuky. Tedy tři týdny celkem.

Prodlužovalo by se ošetřovné? A zavíraly by se i školky?

To jsou věci k debatě. O ošetřovném se musíme pobavit ve Sněmovně.

Počítáte se zákazem vycházení mimo určitou vzdálenost od obydlí jako v jiných zemích?

Zrovna takový návrh od epidemiologů jsem neslyšel, ale některé úvahy jdou tím směrem ve smyslu, že by byly omezené hodiny, kdy by se mohlo vycházet, s výjimkou, když jde někdo do práce nebo má povinnosti. Ale nic takového není domluveno a ani není na stole.

Počítá se se zaváděním roušek i venku? Slovensko to udělalo.

O tom také řeč nebyla, ale existují návrhy, že by se roušky musely nosit venku na určitých místech, kde se shromažďuje víc lidí, jako na zastávkách MHD. Všechno je k debatě a různí epidemiologové mají různé názory.

Prezident Zeman navrhl, že by policie mohla pokutovat dvěma třemi tisíci korun lidi za to, že nenosí roušky. Co si o takovém návrhu myslíte?

Jsou země, které to zavádějí. Například Bavorsko, kde je růst rovněž velký, přitvrzuje boj s koronavirem a navrhuje pokutu za nenošení roušek 250 eur. Policie u nás tu kompetenci má, pokud vím, tak může udělit pokutu do výše 10 tisíc.

Situaci musejí vyřešit policisté na místě, nechceme tu zavádět policejní stát.

Proto stále apelujeme na lidi, že je situace vážná a že bychom teď na čas měli omezit životní styl a být solidární. Pokud se nám to nepovede, tak opatření dopadnou negativně na úplně všechny. A ta opatření neděláme z plezíru, ale hlavně proto, aby nezkolaboval celý náš zdravotní systém. Bohužel se zdá, že jsou lidé, kteří naše výzvy stále ignorují.

Covid není výmysl ani chřipečka, je to vážný problém. Musíme i vnímat to, co se děje v okolních zemích. Nárůsty nakažených jsou obrovské v celé Evropě. Ve Francii, v Nizozemsku, Polsku, na Slovensku.

Ale my jsme na tom nejhůř v Evropě.

Pokud to počítáte podle poměru počtu nakažených na obyvatele, tak ano. Podle

absolutního počtu zemřelých nejsme na tom tak špatně.

Nemáte pocit, že řada lidí opatření odmítá kvůli vám a ministru zdravotnictví Prymulovi? A že je to třeba i kvůli chaotické komunikaci?

Určitě jsou lidé, kteří opatření odmítají kvůli mně, profesoru Prymulovi nebo vládě. Ale to je velice nešťastné, protože máme odpovědnost chránit životy našich občanů a minimalizovat ekonomické škody.

Nemůžeme si dovolit úplné zmrazení ekonomiky jako na jaře, to nás stálo 200 miliard. Už na to nemáme. Zároveň musíme bojovat za každý život, nechci přistupovat na debatu, kolik lidský život stojí. Snažíme se hledat rovnováhu, doufám, že to většina lidí chápe.

A pokud jde o chaotickou komunikaci, tak k té hlavně přispívají různá média a weby, které otisknou názor kdekoho, což pochopitelně občany mate. S nástupem pana Prymuly se komunikace citelně vylepšila, sám aktivně komunikuje za celý resort, reaguje na připomínky.

A přitom na tiskové konferenci řekne jednu věc například o zavírání zoo, ministerstvo vydá přehled, kde je to jinak, a Úřad vlády zase informuje jinak. To není chaos?

Tak se pan Prymula přeřekl, to se vám nestalo? U nás zase někdo nezkontroloval úředníky. Také nejste dokonalý. Pojďte si sem na chvíli sednout a uvidíte, co to je za nápor, co všechno řešíme, co je třeba rozmyslet. To tempo je vražedné.

Co říkáte na Prymulův návrh, aby se nepohřbívalo do země?

To je epidemiologická záležitost, nejsem odborník a nevyznám se v tom. Beru to na vědomí, předpokládám, že by něco takového nenavrhoval, pokud by to nebylo nutné.

Prymula se stal hromosvodem pro nespokojenost lidí. Stojíte stále za ním? Nepředstavuje pro vládu už spíš zátěž?

Samozřejmě že za panem ministrem stojím. Jsem v kontaktu s představiteli většiny zemí v EU a tlak na ministra zdravotnictví, ale i celou vládu je tam podobný, v této době to je logické. Ale i když se na něj někteří zlobí, tak většina lidí si uvědomuje, že covid je vážná věc.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s hledáním lidí pro call centra, protože i přes obrovský nárůst stále věříme, že má smysl trasovat kontakty a snažit se je izolovat. Nechceme to vzdát.

Co říkáte na návrh plošného testování lidí na covid? Prymula je pro dobrovolné testování milionů lidí, Hamáček mluví naopak o povinném testování.

Musíme se o tom pobavit, pohybujeme se na úrovni úvah, žádná země k tomu zatím nepřistoupila. Podobná debata nás čeká ohledně očkování. Nejsem pro nějaké příkazy, navíc ty návrhy musíme projednat s praktickými lékaři, kteří nám a hygienikům už teď strašně moc pomáhají.

Stále jste si jistý, že naše zdravotnictví tuto vlnu ustojí?

Pevně doufám, že ano. Je pravda, že nyní je situace horší než na jaře, máme mnohem více nakažených zdravotníků. V nemocnicích máme 2106 lidí, z toho čtyři stovky jsou ve vážném stavu na JIP, ale potíž je hlavně v tom, že se růst nakažených projeví až s časovým odstupem. Proto musíme reagovat předem, než k nám ta vlna dorazí. Proto to zpřísňování už od středy.

Jenže pak vás čeká debata o případné pomoci pro podnikatele. Říkáte, že nemáme na plošné vypínání ekonomiky. Máme ale na další kompenzace pro podnikatele?

Podpora nebude úplně plošná, ale bude mít konkrétnější kritéria než za první vlny. Vicepremiér Havlíček připravuje konkrétní opatření pro kulturu, podnikání ve sportu, pro zájezdové dopravce, veletrhy, restaurace a cestovní ruch. Nejpozději do týdne bude hotové. Další na řadě budou fitness centra, kina, kryté bazény, kongresová turistika.

Prezident Zeman serveru iDnes řekl, že podnikatelé, kteří by teď kvůli covidu zkrachovali, by se ukázali jako neschopní, že umělci nejlepší díla tvořili hladoví a že nyní bude mít pražská smetánka čas číst knihy. Souhlasíte s prezidentem? Podle opozice jste prý sám říkal, že restaurací je moc.

Jsou to názory pana prezidenta, nebudu je komentovat. O restauracích jsem neříkal, že je jich moc, ale citoval jsem statistiku, podle níž máme v porovnání s jinými zeměmi velké množství těchto zařízení. Co vím, tak pan Havlíček uvažuje o tom, že pomoc pro restaurace by se měla vázat opět na kompenzaci nájemného, u cestovního ruchu zvažujeme dotace podle tržeb nebo odvodů DPH.

Několikrát jste mluvil o vyvození osobní odpovědnosti. Nebylo by po všem, co se stalo, nejčistší jít do Sněmovny s návrhem na předčasné volby příští rok v červnu místo v řádném termínu v říjnu 2021?

To není otázka na mě. Nemyslím si, že by předčasné volby něco vyřešily. Nikdo neví, co bude. Nákaza je na raketovém vzestupu po celé Evropě. Konečná bilance může přijít až poté, co bude vakcína, až virus skončí. Hledání viníka teď není namístě, vrátíme se k tomu v pravý čas.