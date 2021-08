Austrálie končí se strategií nulového covidu

„Není to udržitelný způsob žití v této zemi,“ přiznal už před týdnem premiér Scott Morrison. Jak podotkl deník The Economist, jen město Melbourne zažilo od počátku pandemie přes dvě stovky lokálních karantén.

Vláda proto rozhodla, že dokud to bude pro nemocnice únosné, umožní nárůst případů nákazy. Místo toho vsadí na zrychlení tempa vakcinace – plně naočkovaná je zatím asi jen čtvrtina populace. Země chce zrušit většinu restrikcí do konce roku, kdy už by mělo být naočkovaných na 80 procent dospělých obyvatel.