Američtí regulátoři plně schválili vakcínu Pfizer/BioNTech

Pfizer ještě sbírá data pro plnohodnotné schválení u dětí ve věku od 12 do 15 let, u těch je využití vakcíny dosud stále nouzové.

Američtí regulátoři mají na stole také požadavek od Moderny na plné schválení její vakcíny. To podle The New York Times potrvá ještě několik týdnů. V brzké budoucnosti by měla o schválení žádat také společnost Janssen vyrábějící vakcínu Johnson & Johnson.