Američané hlásí zlom: testovaná vakcína vyvolala tvorbu správných protilátek

Vědci upozorňují, že testování je v rané fázi. Výsledky pocházejí z fáze 1, ta se zabývá spíše bezpečností vakcíny než její účinností. Dosavadní pokusy na myších však prokázaly, že tento typ vakcíny by mohl zabránit replikaci viru v plicích.

Vědci chtějí v červenci zahájit rozsáhlejší testování, kterého by se účastnily už tisíce lidí. Pokud by výzkum postupoval rychle se stejně kladnými výsledky jako dosud, vakcína by mohla být k dispozici už na začátku příštího roku.