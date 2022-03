Pohledem Thomase Kulidakise: Stopka biopalivům není nahrávka Putinovi, jak tvrdí Babiš

To jsou dvě logická vysvětlení Babišova vyprsknutí vzteky v reakci na vládní plán boje s nárůstem cen pohonných hmot, který působí infarktové stavy už jen při pohledu na tabule benzinových stanic.

Babiš se na první dobrou nerozpakoval prohlásit, že konec přidávání biosložky do paliv je nahrávka ruskému prezidentu Putinovi, od něhož prý proto stát vezme více ropy. A zvýší to podle něj i zisky společnosti ČEPRO, která ale ještě za Babišovy vlády od holdingu Agrofert vesele biopaliva kupovala. A to tehdejšímu šéfovi vlády nevadilo.