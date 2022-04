Pohledem Thomase Kulidakise: Pětitisícový příspěvek na děti a sociální svědomí vlády

Po dlouhém přešlapování na místě se česká vláda rozhoupala a rozhodla se pustit občanům v součtu přes deset miliard v podobě příspěvku na děti do osmnácti let. Je to nevyhnutelný krok, vyšlápnutí správným směrem na cestě, která v kulisách rýsujících se ekonomických problémů bude ještě dlouhá a nákladná.