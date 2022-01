Očima Saši Mitrofanova: Pomsta vykořeněných s šibenicí v mysli

U Zemanů zničili tajný dokument ke kauze Vrbětice. Policie chtěla prověřit, jestli na něm nenechaly otisky prstů osoby z prezidentova okolí, které nesmějí tajné dokumenty číst. No ale když je dokument zničený, nic nezjistí. Spisovatel Anatolij Rybakov natolik kongeniálně vložil do Stalinových úst slova Není člověk, není problém, že tuto citaci coby pravou použil i Miloš Zeman. Tak tedy není dokument, není problém.

Aktéry těchto nešvarů spojuje fakt, že svých pozic v politice dosáhli díky podpoře voličů shodného ražení. Vylepšit si vizáž za dva miliony ze státního by nemusela odmítnout kdejaká volička ANO, když je to prosím vás zadarmo. Tvářit se, že se mu ztratila důležitá věc, nebo že ji omylem zničil, protože jinak by dostal na pr…zadek, by určitě dokázal kdejaký volič Miloše Zemana. Točit se jako čamrda dokolečka dokola, jen aby nepřišel o prachy, by jistě uměl nejeden příznivec Tomia Okamury.