Očima Saši Mitrofanova: Kováříčkům zvoní hrana

Jde o to, že komunisté odmítají kývnout na státní rozpočet, pokud Babiš neubere deset miliard Armádě ČR. Je zbytečné mluvit o tom, že KSČM chce co nejvíce oslabit NATO, což je v zájmu Moskvy. V Kremlu sice nesedí Brežněv, ale Vladimir Putin, jenže pokud jde o jejich imperialistické choutky, je to prašť jako uhoď.