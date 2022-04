Očima Saši Mitrofanova: Jediná národnost je Člověk. Zní to nezvykle, ale je to tak

V koncentrované podobě to obsahuje dokument, který se nedávno objevil na YouTube. Skloubilo se v něm mnoho detailů, které na první povrchní pohled nemohou držet pohromadě, a když už se objeví, nemělo by z toho podle názoru řady spoluobčanů vzniknout nic funkčního.

Začněme tím, že autorem je Rus, který stále působí na ruské publikum. To je první bariéra pro ty, kteří házejí všechny rusky mluvící do jednoho pytle. Kdo je Jurij Duď? Tady je podrobná informace. Neformálně lze říci, že je to takový ruský Kovy, ale starší, s mnohem větším fanklubem a větším mezigeneračním dosahem.