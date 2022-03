Očima Saši Mitrofanova: Dva muži od B, každý úplně jiný

Biden jel do Polska, aby jasně prohlásil, že USA jako nejsilnější člen Severoatlantické aliance budou spolu s dalšími členy NATO bránit každou píď území každého členského státu, který by byl napaden Ruskem. Setkal se s ukrajinskými uprchlíky a neskrýval hluboký zážitek, který si z tohoto setkání odnesl. Ukrajincům vzkázal, že Spojené státy budou stát při nich – a tečka.

Babiš, jak každý chápe, žádné světové problémy neřeší. Takového lídra by ostatně svět dlouho nevydržel, nebo by z něj dostal paranoiu. Jenže to zároveň není žádný hodný strejda miliardář, který chodí do zoo koukat na surikaty a rozdávat dětem kostelecké párky. Aspiruje na roli hlavního opozičníka v České republice. Válku, která hrozí nebezpečným přiblížením k českým hranicím, nemůže přehlédnout. Co tedy vzkázal Čechům a co Ukrajincům?