KOMENTÁŘ: Ukrajina volá o pomoc, novodobí Mnichované ji brzdí – Alex Švamberk

Rusko změnilo taktiku, když se nepodařilo bleskově dobýt Kyjev, vrátilo se k osvědčené taktice zasypat protivníka co největším množství granátů a raket a pak zničené území obsadit. Postup je pomalý, mnohdy jen o pár set metrů, ale ty se postupně sčítají do kilometrů.

Doyen americké zahraniční politiky Henry Kissinger v Davosu prohlásil, že by Ukrajina měla akceptovat ztrátu části území výměnou za mír. Nápadně to připomíná politiku appeasementu, které vedla k mnichovská dohodě.

To není možné bez obsazení Záporožské a Chersonské oblasti. Dobře však z návrhů vyčetla, že na Západě jsou síly, které jsou ochotny za klid a možnost využívat ruské suroviny obětovat kus Ukrajiny, tak jako to udělaly Británie a Francie v roce 1938, kdy bylo výměnou za pofidérní mír Československo donuceno vzdát se svého území.

Byla to jasná ukázka rčení Z cizího krev neteče. Bývalý generální konzul v Petrohradě Vladimír Votápek má pravdu, když říká, že by Italové neměli nabízet Rusku Krym, ale Sicílii.

Kreml by sice nezískal vše, co si přeje, ale ověřil by si, že si vždy něco může urvat a kus mu toho pokaždé zůstane, což by ho vedlo k dalším agresím.