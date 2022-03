KOMENTÁŘ: Fatální selhání ruských tajných služeb – Alex Švamberk

Naskýtá se otázka, zda byly jednotky připravené na to, co je čeká, jestli byla invaze dobře naplánovaná a byly-li pro útok soustředěné dostatečné síly. Tak či onak, v každém případě zcela selhala ruská vojenská rozvědka GRU. Neodhadla sílu a schopnosti ukrajinské armády ani náladu Ukrajinců, kteří rozhodně nevybíhali radostně z domů, aby uvítali ruské tanky.

Druhou možností je, že rozvědka přinášela takové zprávy, jaké ruské vedení chtělo, jaké se líbily Kremlu plánujícímu invazi. Pak by se ruské vedení propadlo do virtuální reality vlastních lží, že ujařmený ukrajinský lid skutečně čeká na ruské osvoboditele. To by ztěžovalo jakékoli jednání s Moskvou.