Věznice zakázala vězňům roušky. Snědli by je, brání se šerif

Když byl Courtney Moore na konci června zatčen za přestupek během protestů a nakrátko uvězněn ve vězení Madison County až do příchodu do věznice nosil jako jediný roušku. Policisté ani dozorci ji neměli a zakrátko o ni přišel i Moore. Dozorci mu ji zabavili.

„Je to šílené. Byl jsem vystaven nebezpečnému prostředí. Myslím, že je to od nich velice nezodpovědné, když ví, jak jsou roušky důležité,“ uvedl rozčarovaný Moore pro alabamský server Al.com.

„Dáte jim roušku s kovovou klipsnou a oni ji snědí. Spolknou ji,“ uvedl poněkud překvapivě Patterson. Podle něj by tak mohli vězni ublížit sobě nebo ostatním. Roušky bez kovových součástí by prý vězni mohli použít k vytvoření lan, které by mohli použít ke škrcení.