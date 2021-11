Unesená dívka na sebe upozornila pomocí gesta, které se naučila na TikToku

Jak uvedl server CNN, který o případu informoval, motorista (či motoristka) si všiml, že ve voze před ním je dívka, která na něj krátce zagestikulovala. Použila přitom znamení, kterým mohou ženy upozornit, že jsou oběťmi domácího násilí, aniž by upoutaly pozornost pachatele, kteří často obětem kontrolují zprávy nebo poslouchají, o čem mluví s ostatními.

Jednoduché gesto spočívá v natažení dlaně směrem k pozorovateli, ohnutím palce do dlaně a následném sevření pěsti. Jde provést velmi nenápadně do kamery a zároveň není zaměnitelné s některými gesty, které by člověk mohl provést mimoděk.