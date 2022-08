Umírající žena chtěla obří penis na hrobě. Rodina jí ho postavila

Pérezová zemřela koncem loňského roku ve věku úctyhodných 99 let. Podle jejího vnuka Álvara Moty Limóna nechtěla mít klasický mexický hrob. „Vždy byla velmi avantgardní a měla nadčasové myšlení,“ uvedl muž pro server Vice.

„Vždy o nás říkala, že jsme takzvaní vergas,“ vysvětluje Limón s tím, že toto slovo má několik velmi protichůdných výrazů. V překladu označuje vulgární výraz pro penis a může být použito jako urážka, ale i kompliment. Být verga znamená být cool. Pérezová tím své rodině dávala najevo, že je považuje za odvážné, soudržné, milující a šťastné, a že mohou dokázat vše, co si přejí.

„Babička nahlížela na život s velkým optimismem a měla za to, že naše problémy by nás neměly přemoci,“ dodal Limón. „Nechtěla, aby se na ní a na vše, co jsme na její osobnosti milovali, zapomnělo,“ uvedl vnuk s tím, že rodina se nakonec rozhodla ženino přání splnit.