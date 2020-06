Sex jen se členy domácnosti. Británie zavádí nová pravidla pro kontakty osob

Nová nařízení pochopitelně nezakazují sex mezi členy jiných domácností explicitně. Ovšem zákaz bližšího kontaktu se členy jiné domácnosti než té vlastní to říká jasně. Pokud se lidé setkají s někým z jiné domácnosti, byť u sebe doma, musí dodržovat dvoumetrovou vzdálenost. A seznam nařízení zachází až do takových podrobností, jako s kým je možné za jakých podmínek provozovat jaký sport.

Lidé v Anglii nyní mohou rovněž vyrazit do přírody na libovolnou vzdálenost, pokud nepojedou do Walesu, Skotska či Severního Irska. Doposud mohli lidé cestovat pouze do práce, jednou denně si zacvičit v co nejbližší vzdálenosti od domova, nakoupit nezbytné produkty a za účelem návštěvy lékaře.