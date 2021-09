Samičky chobotnic házejí věci po samcích, kteří je obtěžují

Tým vědců zachytil kamerami boje, páření i neobvyklé jednání, které pro nedostatek lepších výrazů nazval „vrhání“, i když i střílení by zřejmě bylo na místě. Chobotnice chapadly pod svým tělem drží kameny, mušle či zbytky potravy a následně je svým sifonem (trubice, kterou proudí voda a kterou měkkýši používají k pohybu, krmení či dýchání) vymrští prudce pryč.

Zatímco při stavbě doupěte a následném trefení druhé chobotnice munice dopadala vždy před přední chapadla, při cíleném trefení chobotnice rána většinou dopadla mezi první a druhé chapadlo nalevo či napravo. To podle Godfrey-Smithe naznačuje určitou dávku míření, a tudíž i záměru.

I když toto chování vypadá jako forma útoku, je to spíš druh sociální interakce, která je ostatními akceptována. Tým vědců nevypozoroval, že by došlo k protiútoku a chobotnice se snažily házet předměty zpět.

Házení předmětů navíc nemusí mít jen praktický účel. V jednom případě vědci natočili odmítnutého samečka, který poté, co neuspěl, mrštil skořápku do prázdna a změnil barvu. To naznačuje, že chobotnice toto házení mohou používat i jako formu ventilace frustrace.