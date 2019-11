Obyvatelé Istanbulu trpí chudobou. Zasahuje Robin Hood

„Ten muž řekl, že přišel, aby splatil dluhy těch, kteří si to nemohou dovolit. Za třicet let v obchodě jsem se s ničím takovým nesetkal. Všichni jsme chtěli znát jméno toho dobrodince, ale on jen řekl, že nám ho nesdělí, že jediné, o co stojí, je boží vděk,“ líčil Yilmaz.