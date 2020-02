Nejstarší muž světa prozradil, jak se dožít vysokého věku

Žili spolu více než 64 let. Zemřeli vedle sebe pár hodin po sobě

Žili spolu více než 64 let. Zemřeli vedle sebe pár hodin po sobě Vztahy a sex

Wanatabe se narodil 5. března roku 1907. Byl prvorozeným, jeho rodiče mu pak ještě přivedli na svět dalších sedm sourozenců. Zažil druhou světovou válku. Do armády narukoval v roce 1944 a setrval v ní až do japonské kapitulace v září roku 1945.

V civilním životě pracoval nejprve v cukrovaru, kde zřejmě získal svou zálibu ve sladkostech, poté se přesunul do kanceláře, když získal místo ve státní zemědělské správě. Ani dnes ovšem 112letý stařík nezahalí, ve svém volném čase se věnuje zahradnictví. Pěstováním zeleniny se dokonce do svých 104 let živil, pěstoval i bonsaje. Svou poslední představil na výstavě v roce 2007.