Lidský hluk ohrožuje podmořský život stejně jako rybolov

Kvůli emisím oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv je oceán kyselejší, což způsobuje, že se zvuky šíří do větší vzdálenosti a v oceánu je proto větší hluk, uvedli vědci. Pandemie covidu-19 však ukázala, že mořští savci a žraloci se teď vrátili do oblastí, které byly dříve příliš hlučné. Je to důkaz, že mořský život se může zotavit ze znečištění hlukem velmi rychle.