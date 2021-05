Japonský šéfkuchař se zapsal do Guinessovy knihy rekordů se svou nudlí

Japonský držitel rekordu v délce vaječné nudle se k pokusu o rekord dostal díky dotazům zákazníků v restauraci. „Lidé se mě ptali, jak vlastně dlouhé a úzké můžou nudle být. To mě přivedlo na myšlenku, je měřit. A u toho jsem si uvědomil, že Guinessova kniha rekordů by se něčím takovým mohla také zabývat,“ popsal pro agenturu Newsflare šéfkuchař Hiroši Kuroda.

Napadlo ho, že by se mohl sám do Guinessovy knihy zapsat, a tak se rozhodl stvořit nejdelší vaječnou nudli na světě. Aby se mu nudle nepřetrhla a snáze se dávala do pánve, namočil těsto v sezamovém oleji. Při házení nudle do pánve pokaždé těsto ještě stlačil, aby výsledný výtvor prodloužil. Nakonec nudle japonského kuchaře měřila 183,72 metru a rekord byl na světě.