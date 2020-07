Japonec víc než tisíckrát prořízl pneumatiku ženám, aby se s nimi mohl seznámit

Od minulého pátku vyšetřuje japonská policie ve městě Higašiura jistého dvaatřicetiletého Jošita Haradu, který prořízl jednu z pneumatik u auta třiačtyřicetileté ženy, jen aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že muž to neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Nutno dodat, že neúspěšně.