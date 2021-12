Fanoušci konspiračních teorií onemocněli po velké konferenci. Jsou si jistí, že to byl antrax

„Je šance zhruba 99,9 procenta, že to byl antrax,“ uvedl Oltmann ve svém podcastu minulý týden. Prohlásil, že je „nemocný“, ale dodal, že jeho symptomy nemusí odpovídat zcela přesně, protože zrovna užívá antibiotikum doxycyklin. Prý kvůli tomu, že si nedávno poranil nohu šípem při nehodě v bratrově garáži.

Jeho přítel Jovan Pulitzer prý trpí vážnějšími příznaky. Pulitzer je konspirační teoretik, který se podílel na falešném přepočítávání hlasů v Arizoně po loňských volbách a propagoval později spolehlivě vyvrácenou myšlenku, že do Arizony byly přivezeny z Asie krabice s falešnými hlasovacími lístky.

To mu nicméně nezabránilo, aby o sobě před arizonským senátním výborem tvrdil, že je expert na rozpoznávání vzorců a vynálezce, jenž je na „zhruba 12 miliard zařízeních po celém světě“. To by z něj dělalo většího technologického titána, než jsou firmy Google či Apple.