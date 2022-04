Dvacetiletý student vyřešil 60 let starý případ vraždy malé dívky

Ač je mu teprve dvacet let, Schubert již s policií na několika případech spolupracoval. Případ Marise Chiverellaové je však jeho největším úspěchem a mladík přinesl klid příbuzným zavražděné dívky i malému městu, které po více než půl století strašila otřesná a hlavně nevyřešená vražda.

Psal se rok 1964, 18. března časně ráno vyrazila devítiletá Marise do školy. Cesta jí neměla zabrat více než deset minut a tentokrát dívka vyrazila bez svých sourozenců, protože chtěla dorazit dřív, aby své oblíbené učitelce donesla plechovky kompotovaných hrušek.

Do školy ale nikdy nedorazila. Kolem jedné hodiny po poledni projížděl vůz kolem opuštěného dolu u města. Postarší muž učil řídit svou neteř, když na sedadle spolujezdce zahlédl u odpadní jámy něco, o čem si zprvu myslel, že je to pohozená obří panenka.

Bylo to tělo malé Marise. Jednou z tkaniček měla svázané ruce, druhou pak nohy. Koroner následně zjistil, že dívka byla brutálně znásilněna a následně ji vrah uškrtil. Marise pocházela z velké rodiny, která její smrt nesla velice těžce.

„V domě byl chaos. Lidé křičeli, plakali. Některé tety se doslova válely po zemi, jak je to zdrtilo. Moje matka byla úplně v šoku. Byl tam rodinný lékař, který jí podával nějaká sedativa. Můj otec byl jako zombie. Bylo to strašné, i když se to jen pokouším popsat,“ uvedl Marisin bratr Ron.