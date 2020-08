Budou povinné roušky, nebudou povinné roušky? Vtipů na adresu vlády přibývá

O dva týdny později přichází první změna. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, že roušky budou od 1. září znovu povinné. Nejprve se měla změna týkat jen hromadné dopravy, škol, vnitřních prostor a obchodů a rozhodně ne restaurací. O dva dny později se to změnilo. Roušky mají být povinné i v restauracích a kadeřnictvích.

Už předchozí pravidla, kdy by si žák roušku nasazoval na chodbě, sundával ve třídě, nasazoval ve frontě na jídlo, sundával při jídle, a tak dokola, vyvolala u leckoho úsměv na tváři.

Tohle je opravdu velká tragédie. Nebo podzimní bizár? Když vidím, co dneska taháme za roušky z kapes, batohů a jiných skrytých částí oděvů či těla, se divím, že tu není pandemie žloutenky nebo svrabu. pic.twitter.com/QQWSkwqVJo

Ale když se k tomu přidá ještě neustálá změna opatření, kdy už možná ani jejich autoři nevědí, co ponechali v platnosti, co zrušili a co zavedli, tak je o zábavu postaráno.