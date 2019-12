Boj proti infarktu začíná už ráno v koupelně

Studie prováděná univerzitou v Soulu na vzorku 161 tisíc lidí ve věku 40 až 79 let prokázala, že čistění zubů alespoň třikrát denně snižuje riziko srdečních problémů. Zdraví pacienti podstoupili na začátku výzkumu v letech 2003 až 2004 běžné vyšetření srdce a následně byli po deset a půl roku sledováni.

Naopak lidé, jež se svým zubům včetně mezizubních prostorů dostatečně nevěnovali, měli v krvi bakterii, která způsobovala v těle zánět. To vedlo k namáhání srdce a zvýšení pravděpodobnosti výskytu infarktu či srdeční arytmie.

„Sledovali jsme skutečně velké množství lidí a výzkum trval dlouhou dobu. To naši práci a její závěry dělá důvěryhodnější,” uvedl doktor Tae-Jin Song, autor studie, která byla zveřejněna v odborném časopise The European Journal of Preventive Cardiolog.