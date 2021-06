Batman měl orálně uspokojovat Catwoman a začala názorová válka

Fanoušci o rozhodnutí samozřejmě začali na sociálních sítích diskutovat. Někteří z nich tvrdí, že vystřihnutí scény není na místě. Batman by totiž podle nich byl ve skutečnosti zcela jistě dobrým milencem a orální sex pro potěšení partnerky by pro něj nebyl problém.

Podle Halperna hrálo roli také to, že společnost vydělává na prodeji hraček pro děti. Pokud by pak byl Batman spojený s orálním sexem, nebylo by to vhodné.