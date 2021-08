Windows 11 změní pravidla. Místo dvou velkých aktualizací bude jen jedna

I díky tomu se operační systém Windows 10 a programy v něm předinstalované, které pocházejí přímo z dílny americké softwarové společnosti, změnily za posledních pár let velmi dramaticky.

To nic ale nemění na tom, že velká aktualizace bude jen jedna. Té vůbec první bychom se měli dočkat patrně již v příštím roce, letos na podzim totiž bude operační systém Windows 11 teprve vydán.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak k uživatelům postupně měla dostat rychleji.