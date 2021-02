Prodej aktivit TikToku v USA se zatím odkládá

TikTok jedná s americkými podniky Walmart a Oracle od září. Podle návrhu by se aktivity TikToku v USA měly stát součástí nově vytvořeného podniku, který by byl ve vlastnictví Oraclu a Walmartu a stávajících amerických investorů společnosti ByteDance, což je čínská mateřská firma TikToku. Přesun aktivit do nového subjektu má zabránit úplnému zákazu používání TikToku v USA, kde má více než 100 milionů uživatelů.