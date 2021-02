Aplikace eRouška je téměř k ničemu, nebral si servítky Prymula

Problém je především v tom, že aplikaci si do svých chytrých telefonů nenainstalovalo dostatečné množství lidí. Jen během úterý sice vzrostl počet instalací o 1248 na celkových 1,55 milionu, což je výrazně více než v případě první verze aplikace, ale i tak je to žalostně málo.

Už v říjnu loňského roku vládní mocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla v rozhovoru pro Právo uvedl, že počet stažení by měl v ideálním případě narůst na čtyři miliony. Pro co nejlepší fungování aplikace je totiž nezbytné, aby ji mělo nainstalováno co nejvíce lidí.