Samsung vyhlásil válku Applu, ceny prémiových smartphonů srazil o tisíce

S ohledem na to jsou nové cenovky vlajkových lodí Samsungu více než atraktivní. Základní model Galaxy S20 s 8GB operační pamětí a 128GB úložištěm stál ještě minulý měsíc 22 990 Kč, aktuálně je to ale 17 490 Kč. Za vybavenější a větší variantu Galaxy S20+ pak případní zájemci dříve zaplatili 25 990 Kč, aktuálně je to 21 690 Kč.