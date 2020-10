Na světě je už miliarda uživatelů iPhonů

Letos uplynulo 13 let od doby, kdy byl světu představen první chytrý telefon s logem nakousnutého jablka. Tento rok se do historie zapíše především kvůli tomu, že se v něm podařilo překonat milník miliardy aktivních uživatelů iPhonů. Vyplývá to z odhadů uznávaného analytika Neila Cybarta.