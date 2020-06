Akční střílečky i sportovní simulátory. Co chystají tvůrci videoher

Přijít na pulty obchodů s novými tituly se chystají prakticky všechny velké herní domy. Dočkáme se díky tomu nových her pro klasické počítače i televizní herní systémy. Vedle zbrusu nových videoher s originálním dějem se můžeme těšit také na remaky slavných titulů z přelomu tisíciletí.

Není žádným tajemstvím, že nejvíce her se ukáže až na konci letošního roku – před Vánocemi se totiž chystá příchod nových televizních konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, které nabídnou výrazně vyšší výkon. Právě potenciál nových strojů se budou snažit tvůrci využít, a tak v posledních dvou měsících roku vyjdou stovky nových videoher.

Ovladač PlayStationu 5 zapojí do hry další lidský smysl

Nedílnou součástí celého čipsetu bude také integrovaný grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2, který nabídne 52 CU jednotek s frekvencí až 1,825 GHz. Grafika by tak měla být v praxi zhruba o 20 % výkonnější než AMD Radeon RX 5700 XT.

V případě grafického jádra označuje výrobce architekturu jako Custom RDNA 2. Důležité je nicméně to, že bude k dispozici 36 CU jednotek, které poběží až při frekvenci 2,23 GHz. Výrobce přitom počítá s tím, že tyto součástky by měly dát dohromady výkon přesahující 10,2 TFLOPS. Počítá se s 16 GB paměti typu GDDR6 (256-bit) s propustností 448 GB/s.

Z řádků výše je tedy patrné, že vyšší výkon nabídne o téměř 2 TFLOPS televizní konzole od Microsoftu. Oba herní systémy by nicméně měly stačit na hraní v rozlišení 4K, a to při 60 snímcích za sekundu.

Výrobci navíc slibují podporu ray tracingu, tedy realističtějšího vykreslování grafiky v jednotlivých hrách. Konzole budou schopné vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény, to zatím dokázaly jen vybrané grafické karty v klasických počítačích.

Výrobce se navíc zajímavě vypořádal i s případnou rozšiřitelností, konzole totiž bude využívat speciální proprietární 1TB SSD od Seagatu, které se bude připojovat pomocí speciálního konektoru pro zachování co nejvyšší přenosové rychlosti.

Studio Wayforward, které se proslavilo sérií her Shantae, se letos po letních prázdninách bude snažit zaujmout graficky velmi atraktivní plošinovkou Trollhunter. Hráči se převtělí do role Jima Lakea, jenž byl vybrán jako Trollhunter. Připravte se na boj s podivnými gnómy, skřety a obrovitými nyarlagrothy stvořenými vizionářským tvůrcem Guillermo del Torem.

Ukázka ze hry Trollhunters: Defenders of Arcadia

Hra Trollhunters – Defenders of Arcadia vznikla na motivy oblíbené seriálové trilogie Netflixu – Tales of Arcadia. Nový titul hráče postupně provede 3D světy ze seriálů Trollhunters, 3 Below a Wizards.