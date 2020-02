Slavný internetový mem opět ožil ve Fortnitu

Tanečky a Fortnite k sobě neodmyslitelně patří. Nyní tvůrci z herního vydavatelství Epic Games opět oživili slavný internetový mem – do nabídky emotů, které je možné zakoupit, přidali legendární popovou písničku Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Část hráčů je z toho nadšená, zatímco ti zbylí z toho šílí.