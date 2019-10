Vzdali se desítek milionů korun. Ale vyplatilo se jim to

Fortnite má na čtvrt miliardy uživatelů, což z něj dělá nejúspěšnější on-line multiplayerový titul současnosti, jak připomněl server The Verge. Hra je nabízena zadarmo, nicméně lidé si mohou připlatit za některé vychytávky. Platí se například za jiné vzhledy postav, odlišné výbavy apod.

Navzdory takto astronomickým příjmům se odhodlalo vedení Epic Games minulý týden v neděli k něčemu naprosto neočekávanému. Tvůrci vypnuli herní servery a místo nich zobrazovali desítkám milionů hráčů z různých koutů světa pouze obrázek černé díry. A to více než 30 hodin.

Šli na to přitom velmi chytře. O chystaném vypnutí serverů neřekli nikomu ani slovo a ani na naléhání novinářů nereagovali. Internet a média prakticky okamžitě zavalily spekulace o tom, že podnik má technické problém, že se stal obětí útoku hackerů či že tvůrci se jednoduše rozhodli celou hru skutečně vypnout.

Ani jedna z teorií nicméně nebyla pravdivá. V úterý se ukázalo, že šlo jen o propracovanou marketingovou kampaň. Díky mlčení a zoufalým hráčům, kteří nevěděli, co se vlastně děje, si vysloužila hra Fortnite pozornost prakticky všech světových médií. A to je taková reklama, že by si ji vedení Epic Games nemohlo pořídit ani za několik desítek milionů.