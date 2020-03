Konzole Xbox strčí PlayStation do kapsy

Nedílnou součástí celého čipsetu bude také integrovaný grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2, který nabídne 52 CU jednotek s frekvencí až 1,825 GHz. Grafika by tak měla být v praxi zhruba o 20 % výkonnější než AMD Radeon RX 5700 XT. Počítá se také s 16 GB paměti typu GDDR6, která bude rozdělena na dvě části, konkrétně na rychlejší a pomalejší. 10 GB totiž nabídne propustnost 560 GB/s a zbylých 6 GB jen 336 GB/s. Podtrženo, sečteno – Xbox Series X nabídne výkon 12 TFLOPS.

V případě grafického jádra označuje výrobce architekturu jako Custom RDNA 2. Důležité je nicméně to, že bude k dispozici 36 CU jednotek, které poběží až při frekvence 2,23 GHz. Výrobce přitom počítá s tím, že tyto součástky by měly dát dohromady výkon přesahující 10,2 TFLOPS. Počítá se s 16 GB paměti typu GDDR6 (256-bit) s propustností 448 GB/s.

Z řádků výše je tedy patrné, že vyšší výkon nabídne o téměř 2 TFLOPS televizní konzole od Microsoftu. Oba herní systémy by nicméně měly stačit na hraní v rozlišení 4K, a to při 60 snímcích za sekundu. Výrobci navíc slibují podporu ray tracingu, tedy realističtějšího vykreslování grafiky v jednotlivých hrách. Konzole budou schopné vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény, to zatím dokázaly jen vybrané grafické karty v klasických počítačích.