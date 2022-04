Farmáři bojují proti Rusům. Neohrožené ukrajinské traktory mají vlastní videohru

Novinka se jmenuje Ukrainian Farmy, což je v podstatě slovní hříčka upozorňující na ukrajinské farmáře i aktuální válku na Ukrajině. Před invazí Rusů na Ukrajinu by spojovat toto téma pravděpodobně nikoho nenapadlo, ve světle aktuálních informací to ale vlastně dává smysl.

Za videohrou stojí tým vývojářů přímo z Ukrajiny, kteří popsali, jak sami prožívali začátek války. „24. února 2022 v 5 hodin ráno nás probudily zvuky ruských raket bombardujících naše města bez jakéhokoli vyhlášení války. Následující dny jsme strávili odváděním našich rodin do bezpečí,“ uvedli na stránce věnované hře.

„Ujistili jsme se, že jsme tam, kde máme být, abychom pomohli těm, kteří jsou nám drazí a naší zemi. Někteří z nás jsou nyní dobrovolníci a členové ukrajinských ozbrojených sil. Jiní jsou aktivně zapojeni do civilních dobrovolnických skupin, které se starají o potřebné. Tyto skupiny obstarávají a dodávají jídlo, léky, teplé oblečení a další věci civilistům v našem hlavním městě Kyjevě a dalších městech po celé zemi. Evakuují civilisty uvězněné v místech pod útokem ruských sil. Potřebují vaši pomoc,“ zdůraznili.

Právě to je vedlo k tomu, aby vytvořili hru Ukrainian Farmy. „Běžní ukrajinští farmáři jsou pravidelně natáčení, jak pomocí svých traktorů odvážejí ruskou vojenskou techniku po celé zemi. V Ukrainian Farmy se tak můžete vžít do role jednoho z nejděsivějších bojovníků na ukrajinském bojišti – ukrajinského traktoristy. Vyhýbat se přitom budete muset dělostřeleckému bombardování, úkolem bude zaujmout co nejvíce ruských tanků, nákladních aut a další techniky,“ doplnili tvůrci.