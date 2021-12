Vzdálená práce i snadné videohovory. Zajímavé funkce televizorů Samsung

Hned na úvod se sluší zmínit, že většina nabízených funkcí je k dispozici na všech TV od Samsungu. Neznamená to tedy, že byste museli kupovat ty nejdražší přístroje na trhu, abyste skutečně všechny prezentované technologie měli k dispozici.

Koneckonců nejlevnější model řady Neo QLED se dá v dnešní době pořídit už za 24 990 Kč. Jde o Samsung QE50QN90A s 50“ úhlopříčkou (127 cm). Ceny QLED televizorů startují již na 12 990 Kč, jde například o designový model The Frame s 32palcovou úhlopříčkou (80 cm). Modely SMART LED se nabízejí s cenovkami pohybujícími se klidně i pod pomyslnou hranicí deseti tisíc korun.

The Frame

V televizorech tohoto výrobce jsou tak například přednastaveny vybrané aplikace, další lze do TV nahrát prostřednictvím Samsung Store. Tizen podporuje vybrané streamovací a IPTV služby včetně oblíbených lokálních aplikací, jako je iVysílání ČT, Voyo, O2TV, T-Mobile TV GO, Dramox, Sledování TV a další.

Nejen v době pandemie koronaviru může přijít vhod také možnost vzdáleného připojení k počítači prostřednictvím velké obrazovky televizoru – ten může být například v kanceláři, a to klidně i na druhém konci planety.

Vděčit za to můžeme funkci PC on TV, v praxi stačí připojit váš smartphon k Samsung DeX a Neo QLED televizor automaticky rozpozná váš kancelářský počítač. Potřebujete k tomu platný uživatelský účet Samsung a instalaci aplikace Easy Connection to Screen na počítači. Je ale nutné zdůraznit, že funguje pouze pro PC, nikoli pro macOS.