Špičkový Xbox prý přijde s levnější posilou. A to už v srpnu

Podle serveru The Verge zatím základní provedení nese kódové označení Lockhart a je určeno pro hraní v rozlišení Full HD. Proti tomu Xbox Series X díky výkonnějším součástkám stačí na plynulé hraní ve standardu 4K.

Bližší informace o chystané levné novince ale zatím nejsou známy. Změnit by se to mělo ale nejspíše již příští měsíc, podle současných plánů se americký softwarový gigant údajně totiž chystá odhalit novou konzoli během srpna. Prodej by pak začal před Vánocemi společně s výkonnějším Xkem.