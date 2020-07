Další rána pro Huawei, přijde o čipy pro mobilní zařízení od giganta TSMC

Pokud by se totiž TSMC aktuálním nařízením ze strany USA nepodvolilo, hrozilo by, že přijde o celou řadu dalších důležitých klientů z USA. Přestože je Huawei pro TSMC jeden z největších klientů, Liu přislíbil, že podnik dosáhne v letošním roce 20procentního růstu tržeb. Je to dáno tím, že meziročně výrazně posílila poptávka po 5G technologiích – a to nejen v případě chytrých telefonů, ale také v rámci síťové infrastruktury.