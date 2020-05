Apple chce pokořit nejlepší notebooky

Zbylé rozměry jsou víceméně dány použitím 13,3palcové obrazovky, která nabízí rozlišení 2560 x 1600 pixelů a technologii TrueTone. To jsou mimochodem totožné technologie a parametry, kterými se chlubil také předchůdce.

Mezi další vylepšení MacBooku Pro patří klávesnice Magic Keyboard, kterou se chlubí i nový MacBook Air. Zdokonalený nůžkový mechanismus s 1mm zdvihem umožňuje pohodlné a tiché psaní s přesnou odezvou. Šipky v uspořádání do obráceného T usnadní projíždění řádků kódu, procházení tabulek i hraní her. Samozřejmostí je podsvícení jednotlivých kláves.

Na trhu to nicméně novinka od Applu nebude mít vůbec jednoduché, na trhu se již nyní nabízí celá řada výkonných a zajímavých strojů. Jedním z nejvýkonnějších strojů na planetě je například Asus StudioBook One, který je vyzbrojen procesorem Intel Core i7, grafickou kartou Nvidia Quadro T2000, 4GB pamětí a 1000GB SSD.

Stroj nabízí 15,6palcový displej s rozlišením 4K, který se chlubí 120Hz obnovovací frekvencí. Právě obrazovku by tomuto stroji mohl závidět kdejaký herní notebook, ProArt StudioBook One je nicméně primárně stavěn na práci. Tento stroj vyjde případné zájemce na 68 990 Kč.

Asus StudioBook One

Blade Stealth 13 se chlubí hned dvěma grafickými kartami. Vedle integrovaného čipu Intel Iris Plus, který by měl poskytovat podobný výkon jako Nvidia GeForce MX150, je k dispozici také dedikovaná grafická karta GeForce GTX 1650. Grafiky se přepínají automaticky podle toho, co uživatel na notebooku dělá, díky čemuž může výdrž dosáhnout až 10 hodin. Cena tohoto kousku činí 32 990 Kč.