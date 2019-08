Zmírnění omezení od Američanů nečekáme, prohlásil šéf Huawei

Žen rovněž uvedl, že nechce žádné zmírnění sankcí ze strany USA, pokud by to vyžadovalo, že Čína bude muset učinit ústupky v obchodní válce se Spojenými státy. A to ani pokud by to znamenalo, že jeho dcera bude čelit delšímu právnímu sporu. Dcera šéfa Huawei je teď v domácím vězení v Kanadě kvůli obviněním z trestných činů v USA.