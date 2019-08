Huawei míří do Brazílie, postaví tam továrnu za miliardy korun

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies hodlá během příštích tří let investovat 800 milionů dolarů (18,5 miliardy Kč) do výstavby továrny v brazilském státě Sao Paulo. Oznámil to guvernér státu Joao Doria.