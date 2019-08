Zaměstnanci Huawei pomáhali africkým vládám sledovat opozici, píše americký list

Technici Huawei se podle výpovědi několika vysoce postavených vládních úředníků Ugandy a Zambie nabourali do konverzací členů opozice na Skypu a WhatsAppu nebo využívali mobilních dat ke sledování jejich polohy.

V Zambii zaměstnanci Huawei pomohli vládě získat přístup do telefonu a na facebookový účet bloggerů kritických k prezidentovi země. Díky práci dvou expertů Huawei je policie vypátrala a zatkla. Vládnoucí Vlastenecká fronta (PF) krátce po zatčení na své facebookové stránce explicitně napsala, že jí s nalezením bloggerů pomohli „čínští experti z Huawei“.

V Ugandě zase společnost podle listu The Wall Street Journal pomohla Huawei policii proniknout do soukromých konverzací populárního hudebníka Bobiho Winea, který nedávno vstoupil do politiky. Na základě objevených informací bezpečnostní složky hudebníka společně s několika jeho podporovateli zatkly a překazily jeho plány na uspořádání politického mítinku.